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2024 yılı genel atamaları gerçekleşti! Bakan Yerlikaya: Jandarma emniyet ve sahil güvenliğe 56 bin 94 atama yapıldı

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2024 yılı genel atamaları gerçekleşti! Bakan Yerlikaya: Jandarma emniyet ve sahil güvenliğe 56 bin 94 atama yapıldı
Bakan Yerlikaya, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Haber

Gündem Haberleri

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı genel atamalarının gerçekleştiğini duyurdu. Bu kapsamda toplam 56 bin 94 personel atandı.

Bakan Yerlikaya, 2024 genel atamaların duyurusunu şu şekilde yaptı:

56 BİN 94 PERSONEL ATANDI

"Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı Genel Atamaları gerçekleşti.

Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 1.662 Subay, 7 bin 301 Astsubay, 2 bin 63 Uzman Jandarma ve 21 bin 706 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 32 bin 732 personelin;

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 1.769 Amir ve 20 bin 791 Polis Memuru rütbesindeki personelin veSahil Güvenlik Komutanlığı mensubu 210 subay ve 592 astsubayın atamaları yapıldı.

Ataması yapılan personellerimize yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum🇹🇷

Rabbim sizleri korusun, gözetsin.

Kutsal vatan toprağımızın, Mavi Vatan’ın huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman Polisimiz, kahraman Jandarmamız, kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarımız, dün olduğu gibi bugün de sonsuza kadar Aziz Milletimizin hizmetinde ve emrinde olmaya devam edecektir."

 

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