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    2024'le birlikte birçok yeni uygulama hayata geçti: Fiyat listesi, takip cihazı, belge zorunluluğu

    Bugünden itibaren yeni uygulamalar hayata geçti. Restoran, lokanta ve kafelerde kapı önünde fiyat listesinin bulunması zorunlu olacak. Şehirler arası otobüslere takip cihazı takılacak ve günlük kiralık evler için belge zorunluluğu olacak.

    2024&#039;le birlikte birçok yeni uygulama hayata geçti: Fiyat listesi, takip cihazı, belge zorunluluğu
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2024'e girilmesiyle birlikte yeni uygulamalar hayata geçti. Kafe ve restoranlarda fiyat listesi, otobüslere takip cihazı ve kiralık evler için belge zorunluluğu hayata geçti.

    RESTORANLAR VE KAFELERİN GİRİŞİNDE FİYAT LİSTESİ BULUNACAK

    Restoran, lokanta ve kafeler ve yiyecek-içecek hizmeti sunulan diğer işletmeler artık fiyat tarifesini işyerinin giriş kapısının önüne koymak zorunda. Liste ayrıca masaların üzerinde de yer alacak. Yazılar ve fiyat, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde olacak. Düzenlemeyle, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

    2024'le birlikte birçok yeni uygulama hayata geçti: Fiyat listesi, takip cihazı, belge zorunluluğu

    OTOBÜSLERE TAKİP CİHAZI TAKILDI

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygulamaya alınan şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı. Sistem, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yürürlüğe girdi. Cihaz ile Bakanlık araçların anlık hareketlerini görebilecek.

    2024'le birlikte birçok yeni uygulama hayata geçti: Fiyat listesi, takip cihazı, belge zorunluluğu

    İZİN BELGESİ OLMADAN KİRALAMA YAPILAMAYACAK

    Bugünden itibaren turizm amaçlı konut kiralamalarında da yeni dönem başladı. Kayıt dışılığı engellemek amacını taşıyan düzenlemeyle konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik sözleşmeden önce izin belgesi alınacak.

    İzin belgesi bulunmadan konutlarını bu amaçla kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. İzin belgesi alarak faaliyette bulunabilmek için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi almadan kiralamaya devam edenlere 500 bin lira idari para cezası kesilecek.

    2024'le birlikte birçok yeni uygulama hayata geçti: Fiyat listesi, takip cihazı, belge zorunluluğu

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Gündem > 2024'le birlikte birçok yeni uygulama hayata geçti: Fiyat listesi, takip cihazı, belge zorunluluğu
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