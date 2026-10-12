22 ilde siber suç operasyonu: 327 şüpheli yakalandı

Emniyet ve MASAK koordinesinde 22 ilde yürütülen siber suç operasyonlarında; çocuk istismarı, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarından 327 şüpheli yakalandı, 137 kişi tutuklandı. Sanal devriye ve yapay zekâ destekli takiplerde suç içerikli 3 bin 500’ü aşkın hesap belirlenirken, yasa dışı faaliyet gösteren 864 URL adresine erişim engeli getirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis” suçlarına yönelik son 5 günde 22 ilde operasyonlar düzenlendi.

327 ŞAHIS YAKALANDI

Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Çorum, Giresun, İstanbul, İzmir, Karabük, Iğdır, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kilis, Osmaniye, Samsun, Tokat, Tunceli, Uşak ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 137’si tutuklandı, 75’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

OLTALAMA SİTELERİ ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “tekerlekli sandalye yardımı, yatırım ortaklığı, oto yedek parça” gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konulurken ayrıca yapay zekâ destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri sonucunda; yasa dışı silah satışı ve teşhiri, organize suç örgütleri ve tetikçilik, uyuşturucu satışı ve özendirici paylaşımlar, müstehcenlik ve fuhuş ile trafik kurallarına aykırı paylaşımlar kapsamında toplam 936 hesap/şahıs tespit edildi.

864 URL ADRESİ ERİŞİME KAPATILDI

Terör örgütlerine yönelik çalışmalarda ise toplam 553 hesap/şahıs tespit edildi. Bu kapsamda, sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen toplam 3 bin 501 hesap/şahıs tespit edilirken, 864 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararı alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: HABER MERKEZİ

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