23 Nisan'da depremzede Ali'den yürek ısıtan sözler

23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda depremzede Ali'den yürek ısıtan sözler geldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı’dan koltuğu devralan Ali Emir Yardımcıoğlu'nun 4-5 katlı sağlam binalar ve okullar yaptıracağını söylemesi duygusal anlar yaşattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu tüm yurtta yaşanıyor. Geleceğin büyükleri çocukların makam koltuklarında verdiği mesajlar dikkat çekiyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı’dan 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu depremzede Ali Emir Yardımcıoğlu'na devretti. Ali'nin sözleri yürek ısıttı.

"HATAY İÇİN 4-5 KATLI SAĞLAM BİNALAR YAPACAĞIM"

4'ncü sınıf öğrencisi Ali Emir Yardımcıoğlu, “6 Şubat depremlerinden çok zarar gören Hatay’ımızı yeniden yaşanabilir bir şehir yapmak için çalışacağım.

Bunun için en fazla 4-5 katlı sağlam binalar yapacağım. Parklar, çocuk oyun alanları yapmak istiyorum. Yıkılan okullarımızın yerine sağlam ve güzel okul binaları yapıp, konteynerlerde eğitim gören öğrencilerimizi yapılan yeni binalara almayı hedefliyorum" dedi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da koltuğu devrettiği küçük çocuğa kentte yürütülen çalışmaları hatırlatarak, önümüzdeki yıldan itibaren yeni okulların hizmete gireceğini söyledi. Ziyarette Vali Masatlı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.