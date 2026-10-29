24 saat içinde ikinci görüşme! Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zirve telefonu

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla liderlerin katıldığı akşam yemeği sırasında Cumhurbaşkanı Recep Sayın Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi için başarı dileklerini iletti.

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ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında liderlerin katılımıyla düzenlenen akşam yemeği sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi dolayısıyla gerçekleştiği bildirildi.

LİDERLERİN SELAMINI İLETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Trump’a yemekte bulunan liderlerin selamlarını iletti. Erdoğan ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü Zirvesi’nin Ankara’da düzenleneceğini belirterek, 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya’da istikrar ve güvenin adresi haline gelen Teşkilatın geleceğine yönelik önemli kararların alınacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için başarı dileklerini iletti.

24 SAATTE İKİNCİ GÖRÜŞME

Öte yandan, dün akşam saatlerinde iki lider telefonda görüşmüş, birçok kritik konuyu ele almıştı.

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