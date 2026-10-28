Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınırken Erdoğan, Mekke Ortak Savunma İttifakı kapsamında Hürmüz Boğazı ve Yemen’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Hürmüz Boğazı ve Yemen’deki son durumun yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler de gündeme geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, telefon görüşmesinde Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ MASADAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek yıl Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin tesisinin 100’üncü yıl dönümünün idrak edileceğini belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin her alanda hızlandırılması için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

MEKKE ORTAK SAVUNMA İTTİFAKI VURGUSU

Görüşmede Hürmüz Boğazı ve Yemen’deki gelişmeler de ele alındı. Erdoğan, Mekke Ortak Savunma İttifakı kapsamında söz konusu gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve sorunların diplomasi zemininde çözüme kavuşturulması için gayret gösterdiklerini belirtti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İÇİN DİPLOMASİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik sürecin yeniden canlandırılması ve savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için yürütülen çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu da Trump’a iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

TRUMP’TAN CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Trump ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

İletişim Başkanlığının görüşmeye ilişkin açıklaması şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki sene tesisinin 100. yıl dönümünü idrak edeceğimiz Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesi ve iş birliğimize her alanda ivme kazandırılması için çalışmaya devam edeceğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanımız, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen’deki gelişmeleri yakından takip ettiğimizi, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterdiğimizi ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın bu yolla sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Görüşmede ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanımızın ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin başarılı geçmesi temennilerini de iletti.

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