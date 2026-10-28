Kral Charles'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 29 ekim mesajı

İngiltere Kralı 3. Charles, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi. Türkiye ile İngiltere arasındaki dostluğa vurgu yapan Charles, Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yapmaya hazırlandığı COP31'e ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

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İngiltere Kralı 3. Charles, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajda Türk halkının bayramını kutladı.

Kral Charles, mesajında eşiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk vatandaşlarının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını belirterek içten tebriklerini ve iyi dileklerini iletti.

İki ülke arasındaki köklü dostluğa değinen Charles, Cumhuriyet Bayramı'nın bu ilişkileri vurgulamak için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. İngiltere ile Türkiye arasındaki bağların gücünden memnuniyet duyduğunu kaydeden Charles, gelecek yıllarda daha yakın ilişkiler geliştirme konusundaki kararlılığını da dile getirdi.

COP31 İÇİN TÜRKİYE VURGUSU

Mesajında iklim değişikliği ve doğal çevrenin korunmasına da yer veren Kral Charles, iki ülkenin ortak sorunlara kalıcı çözümler bulmak için birlikte çalışmayı sürdürmesini umduğunu belirtti.

"Günümüzün ortak sınamalarıyla, özellikle iklim değişikliği ve doğal dünyamızın korunmasına ilişkin zorluklarla mücadele ederken, ülkelerimizin anlamlı ve kalıcı çözüm arayışında birlikte çalışmayı sürdüreceğini umuyorum" diyen Kral Charles, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin COP31'e Antalya'da ev sahipliği yapmaya hazırlandığı bu dönemde, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve doğal çevremizin korunmasına yönelik küresel çabaların ilerletilmesi amacıyla dünya ülkelerini bir araya getirme konusunda ülkenizin gösterdiği liderliği takdirle karşılıyorum. Eşim ve ben, size ve tüm Türk halkına gelecek yıl boyunca barış, refah ve esenlik diliyoruz."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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