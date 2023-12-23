28 Şubat kafası Bakan Tekin’i hedef aldı

23 Aralık 2023 04:39 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 04:41

Günlerdir başta CHP olmak üzere bazı eğitim sendikaları ve sanatçıların hedefinde Yusuf Tekin var. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisini MYK sonrasında yaptığı basın toplantısında “İlk defa bir bakan Meclis’in kürsüsünden cumhuriyete açıkça meydan okudu. Öfkemiz dinmeyecek. Madem cumhuriyete meydan okuyor, o zaman biz de ona meydan okuyoruz. Tepkimizi dile getireceğiz” dedi. Öte yandan meydanlara inen CHP, dün 81 ilde eş zamanlı Bakan Tekin için istifa çağrısında bulundu. Atatürkçü Düşünce Derneği de Bakan Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu.

BAKANI DESTEKLİYORUZ

Yaşananlar sonrası Millî İrade Platformu, Yusuf Tekin’e yönelik çeşitli mecralardan gelen eleştirilere tepki gösterdi: ‘Çağdaşız’ derler, iki asır öncesinin köhnemiş ideolojilerinin peşinden giderler. ‘Yurtseveriz’ derler, bu yurdun insanlarını, değerlerini hor görüp aşağılarlar. ‘Demokratız’ derler, kendi yankı odalarının dışında bir ses duymaya tahammül edemezler. Bunlar, İslam’a karşı düşmanlıklarını Müslümanların kurdukları STK’lar üzerinden yansıtmaktan geri durmuyorlar. Düşüncelerine ve davranışlarına karşı çıkılacağını bildiklerinden açıktan düşmanlık yapamadıkları için nefretlerini Bakanı’mız Yusuf Tekin üzerinden yansıtmaya çalışıyorlar. Oysa biz, bunları çok iyi tanıyoruz. Seslerinin çok çıkmasının da suçluluk psikolojisinden olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bakanımızı ilkeli ve onurlu duruşundan dolayı takdir ediyoruz.