2'si kırmızı bültenle aranıyordu! 3 DEAŞ üyesi yakalandı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Çorum'da 2'si kırmızı bültenle aranan 3 terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışmada, örgüt içinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylem yaptıkları tespit edilen 3 kişi takibe alındı.
2'Sİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORMUŞ
Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılara ait adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının 2'sinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Zanlılar, işlemler için polis merkezine götürüldü.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı