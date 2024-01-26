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    • 3 çocuk annesi kadın cezaevinden çıkar çıkmaz yeniden hırsızlık yapınca bir kez daha tutuklandı

    Samsun'da 60 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığından bir süre önce tutuklanıp 8 gün sonra cezaevinden serbest bırakılan 3 çocuk annesi kadın, bu kez de bir evden 200 bin liralık mücevher çaldığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    3 çocuk annesi kadın cezaevinden çıkar çıkmaz yeniden hırsızlık yapınca bir kez daha tutuklandı
    Samsun, Cezaevi, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Samsun'un Atakum ilçesinde 14 gün önce girdikleri evden S.Y. adlı kadın ile birlikte 60 bin liralık altın çaldıkları iddia edilen S.K. adlı kadın, arkadaşı ile birlikte çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 8 gün cezaevinde kalan S.K. cezaevinden tahliye olarak serbest kaldı.

    S.K.'nin cezaevinden çıktıktan 3 gün sonra bu kez de Atakum ilçesi Yenimahalle'de kapı dilini düşürerek girdiği evden 200 bin lira değerinde mücevher çaldığı iddia edildi. Güvenlik kamerası görüntüsünden mücevher hırsızlığını S.K.'nin gerçekleştirdiği ve üzerindeki monttan polis tarafından kimliğinin tespit edildiği ortaya çıktı.

    YENİDEN TUTUKLANDI

    Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K., güvenlik kamerası görüntüsünden kendisini ele veren mont üzerinde bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve suçlamaları kabul etmeyen 3 çocuk annesi S.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.,

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    SamsunCezaevi
    Haberler > Gündem > 3 çocuk annesi kadın cezaevinden çıkar çıkmaz yeniden hırsızlık yapınca bir kez daha tutuklandı
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