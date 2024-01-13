3 gün önce taşındıkları ev genç kız kardeşlerin sonu oldu

13 Ocak 2024 10:36 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 10:37

Manisa’nın Yunusemre ilçesi kahreden bir olaya tanıklık etti. İddiaya göre, 2 genç kız kardeş 3 gün önce taşındıkları evde yaşanan doğalgaz sızıntısı nedeniyle hayatını kaybetti. Çocuklarının cansız bedenlerini gören annenin dramını görenlerin yüreğini burkuldu. Acı olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, doğal gazdan zehirlendikleri iddia edilen 2 kız kardeş hayatını kaybetti. 3 gün önce taşındıkları Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinde kızlarını yerde hareketsiz yatarken gören anne Tayyibe L. (40), durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

ÇOK SAYIDA UZMAN EKİP GELDİ

Kısa sürede olay yerine emniyet, sağlık ekipleri ve doğalgaz ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Ayşe (16) ve Leman Nur Yalçın'ın (22) hayatını kaybettiğini tespit etti. Doğal gazdan zehirlendikleri tahmin edilen Ayşe ve Leman Nur Yalçın'ın cenazeleri, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası doğal gaz ekiplerinin, cihaz ile yaptıkları ölçümlerde evin mutfak kısmında yoğun gaz tespit edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.