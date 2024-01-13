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    • - Güncelleme Tarihi:

    3 gün önce taşındıkları ev genç kız kardeşlerin sonu oldu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Manisa’da büyük bir dram yaşadı. Yunusemre ilçesinde 16 ve 22 yaşındaki 2 kız kardeş 3 gün önce taşındıkları evde doğal gaz sızıntısı nedeniyle hayatlarını kaybetti. Bir süre haber alamadıktan sonra çocuklarının cansız bedeniyle karşılaşan anne sinir krizi geçirdi. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    3 gün önce taşındıkları ev genç kız kardeşlerin sonu oldu
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Manisa’nın Yunusemre ilçesi kahreden bir olaya tanıklık etti. İddiaya göre, 2 genç kız kardeş 3 gün önce taşındıkları evde yaşanan doğalgaz sızıntısı nedeniyle hayatını kaybetti. Çocuklarının cansız bedenlerini gören annenin dramını görenlerin yüreğini burkuldu. Acı olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

    İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, doğal gazdan zehirlendikleri iddia edilen 2 kız kardeş hayatını kaybetti. 3 gün önce taşındıkları Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinde kızlarını yerde hareketsiz yatarken gören anne Tayyibe L. (40), durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

    ÇOK SAYIDA UZMAN EKİP GELDİ

    Kısa sürede olay yerine emniyet, sağlık ekipleri ve doğalgaz ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Ayşe (16) ve Leman Nur Yalçın'ın (22) hayatını kaybettiğini tespit etti. Doğal gazdan zehirlendikleri tahmin edilen Ayşe ve Leman Nur Yalçın'ın cenazeleri, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    3 gün önce taşındıkları ev genç kız kardeşlerin sonu oldu

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olay sonrası doğal gaz ekiplerinin, cihaz ile yaptıkları ölçümlerde evin mutfak kısmında yoğun gaz tespit edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ManisaDoğal GazZehirlenme
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