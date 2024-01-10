Afyonkarahisar'da şüpheli kadın ölümü: Odaya gitti, kanlar içerisinde bulundu

10 Ocak 2024 17:53 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 18:01

Afyonkarahisa'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Gaye Solmaz (24) isimli kadın, eşi ve aile üyeleri ile evlerinin salonunda oturdukları esnada evin diğer odasına geçti. Aile üyeleri Gaye Solmaz'ı daha sonra kanlar içerisinde buldu.

Av tüfeğiyle intihar ettiği iddia edilen kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası evde bulunan R.T., A.T. S.A., G.T. ve R.T. adlı şahısların jandarma tarafından ifadeleri alınırken, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.