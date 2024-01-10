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Afyonkarahisar'da şüpheli kadın ölümü: Odaya gitti, kanlar içerisinde bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Afyonkarahisar'da Gaye Solmaz isimli kadın, iddiaya göre eşi ve ailesiyle oturduğu sırada gittiği başka odada kanlar içerisinde bulundu. Av tüfeği ile intihar ettiği iddia edilen Gaye Solmaz'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Afyonkarahisa'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Gaye Solmaz (24) isimli kadın, eşi ve aile üyeleri ile evlerinin salonunda oturdukları esnada evin diğer odasına geçti. Aile üyeleri Gaye Solmaz'ı daha sonra kanlar içerisinde buldu.
Av tüfeğiyle intihar ettiği iddia edilen kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay sonrası evde bulunan R.T., A.T. S.A., G.T. ve R.T. adlı şahısların jandarma tarafından ifadeleri alınırken, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı