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    Afyonkarahisar'da şüpheli kadın ölümü: Odaya gitti, kanlar içerisinde bulundu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Afyonkarahisar'da Gaye Solmaz isimli kadın, iddiaya göre eşi ve ailesiyle oturduğu sırada gittiği başka odada kanlar içerisinde bulundu. Av tüfeği ile intihar ettiği iddia edilen Gaye Solmaz'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Afyonkarahisar&#039;da şüpheli kadın ölümü: Odaya gitti, kanlar içerisinde bulundu
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Afyonkarahisa'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Gaye Solmaz (24) isimli kadın, eşi ve aile üyeleri ile evlerinin salonunda oturdukları esnada evin diğer odasına geçti. Aile üyeleri Gaye Solmaz'ı daha sonra kanlar içerisinde buldu. 

    Av tüfeğiyle intihar ettiği iddia edilen kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

    Olay sonrası evde bulunan R.T., A.T. S.A., G.T. ve R.T. adlı şahısların jandarma tarafından ifadeleri alınırken, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AfyonkarahisarIntihar
    Haberler > Güncel > Afyonkarahisar'da şüpheli kadın ölümü: Odaya gitti, kanlar içerisinde bulundu
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