Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 3 kardeş ile tartışan Alp Avcı çıkan kavgada öldürüldü

3 kardeş ile tartışan Alp Avcı çıkan kavgada öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3 kardeş ile tartışan Alp Avcı çıkan kavgada öldürüldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'de kıraathane işletmeciliği yapan Alp Avcı, 3 kardeş ile yaşadığı tartışma sonrası göğsünden ve sol elinden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Avcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkunç olay, 28 Haziran'da saat 21.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Troya Caddesi'nde meydana geldi. 

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

İddiaya göre, kıraathane işletmeciliği yapan Alp Avcı (24) ile 3 kardeş olan elektrikçi M.M. (29) ve M.M. (19), öğrenci M.M. (18) kardeşler arasında nedeni belli olmayan bir şekilde tartışma çıktı. 

3 kardeş ile tartışan Alp Avcı çıkan kavgada öldürüldü - 1. Resim

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma kısa süre içerisinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Kıraathane işletmecisi Alp Avcı, bıçakla göğsünden ve sol elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Alp Avcı, sevk edildiği Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 

3 kardeş ile tartışan Alp Avcı çıkan kavgada öldürüldü - 2. Resim

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelileri suç aleti bıçakla birlikte 29 Haziran gecesi saat 01.30'da yakaladı. 

3 kardeş ile tartışan Alp Avcı çıkan kavgada öldürüldü - 3. Resim

Evli ve bir çocuk babası Alp Avcı'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen M.M. (19) ile M.M. (18) serbest bırakılırken, M.M.'nin (29) adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kardeşler 250 milyon doları paylaşamadı, Türkiye'nin ünlü firması iflasın eşiğine geldi! Konkordato istediler 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Katliam gibi kazada otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 3 yaralı - GündemKatliam gibi kazada otomobil ikiye ayrıldıCumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud'u kabul etti - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan Halid bin Selman Al-Suud'u kabul etti"Tecavüze uğradım" demişti! Korkunç cinayetin failinden afallatan ifade - GündemKorkunç cinayetin failinden afallatan ifadeÖzel Harekat'tan Kadıköy'de dükkan sahibini elindeki camla rehin alan kişiye film gibi operasyon - GündemÖzel Harekat'tan film gibi rehine operasyonuTosuncuk Mehmet Aydın Çiftlik Bank mağdurlarının zararını kendi imkanlarıyla gidereceğini söyledi - Gündem'Tosuncuk'un talebi şaşırttı!RTÜK'ten Kayseri olaylarıyla ilgili provokasyon uyarısı - GündemRTÜK'ten provokasyon uyarısı
Sonraki Haber Yükleniyor...