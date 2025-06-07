3 kıtada silah üretiyoruz! Savunma sanayimiz dünyada söz sahibi

Türkiye, SİHA’larla savaş doktrinini değiştirirken yerli firmalarımız da ‘stratejik’ satın almalarla büyüyor. O. Doğu’dan Türk Cumhuriyetlerine, G. Amerika’dan K. Afrika ve Avrupa’ya her pazara milyarlarca dolarlık ihracat yapıyoruz.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Asya ve Afrika’nın ardından yönünü NATO ve AB ülkelerine çeviren Türk Savunma şirketleri, bir süredir dünya çapında stratejik, doğrudan satın almalar yapıyor. 2016 yılında Almanya merkezli Grunwald’ı satın alan TUSAŞ, büyüme ve küresel pazara erişimde önemli bir adım attı. 2019 yılına gelindiğinde ise Türkiye’nin yerli zırh çeliği üretme hedefi doğrultusunda OYAK, 2019 yılında Finlandiya merkezli Miilux firmasının çoğunluk hisselerini satın aldı. OYAK, Finlandiya ve Polonya’daki fabrikalara ilave olarak; Manisa’da da Türkiye’nin ilk ve tek yassı çelik ısıl işlem fabrikasını kurdu.

2 yıl önce ise balistik koruma çözümleri alanında uzmanlaşan Türk savunma sanayii şirketi Nurol Teknoloji, Alman seramik ham madde üreticisi Industrie Keramik Hochrhein (IKH) firmasının çoğunluk hissesini, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANİK ise, Birleşik Krallık’ın köklü savunma sanayi şirketlerinden AEI Systems’ı satın aldı.

Geçtiğimiz yıl da BAYKAR, Avrupa’da bazı ülkeleri rahatsız eden önemli bir anlaşmaya imza attı. BAYKAR, İtalya merkezli Piaggio Aerospace’i satın alarak hem uçak üretimi hem de uzay teknolojileri açısından stratejik hedefine bir adım daha yaklaştı. Son adım ise ASSAN’dan geldi. Geçtiğimiz mayıs ayının sonunda ASSAN Group, Güney Afrika merkezli DynaFlow Technologies’i satın aldı.

3 bin 500’ün üzerinde firma ve 1.100’ün üzerinde aktif proje ile dünyanın sayılı sektörlerinden biri hâline gelen Türk Savunma Sanayii, 300’e yakın ürünü 180’i aşkın ülkeye ihraç ediyor.

SOM’DAN YERLİ MOTOR BAŞARISI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Uzun menzilli seyir füzesi millî gururumuz SOM, yerli turbojet motoru ile yapılan test atışında hedefi tam isabet vurdu” dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Başkanı Haluk Görgün “SOM, yalnızca teknolojik bir başarı değil, bağımsız Türkiye idealine atılmış kararlı bir adımdır” ifadelerini kullandı.