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30 Ağustos'ta 24 gemi 22 limanda ziyaretçileri ağırlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
30 Ağustos&#039;ta 24 gemi 22 limanda ziyaretçileri ağırlayacak

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında, 22 limana yanaşacak 24 geminin halkın ziyaretine açılacağını duyurdu.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında, 22 limana yanaşacak 24 gemi halkın ziyaretine açılacak.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı yüzer unsurlar tarafından 24 gemi ile 22 liman ziyareti icra edilecek ve gemilerimiz halkın ziyaretine açılacaktır" denildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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