Bolu Belediyesi'ne yönelik 34 milyon 288 bin liralık 'hayali mesai' iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar savunma yaptı. Yüklenici firma yetkilisi F.G., araçların çalıştırılmasından belediyenin sorumlu olduğunu savunarak, "Araçların sevk ve idaresi belediyeye ait" dedi.

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Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği, bu yöntemle yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı ve gerçeğe aykırı belgeler düzenlendiği iddia edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B., Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T., yüklenici firmanın sahibi ve iki çalışanı ile başka bir dosyadan tutuklu bulunan ve Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan tutuklanmıştı.

Avukatların itirazlarının ardından 3 şüpheli tahliye edilmişti.

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4'Ü TUTUKLU 21 SANIK HAKİM KARŞISINDA

Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına 4'ü tutuklu 21 sanık katıldı. Sanıklar hakkında "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "Edimin ifasına fesat karıştırmak", "Zimmet" ve "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlamaları yöneltiliyor.

Görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan duruşmaya Sincan Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanıklar Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B. ve MCY şirket yetkilisi F.G. ile tutuksuz sanıklar ve avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

"EKAP ŞİFREM BİLE YOKTU"

'Hayali mesai' davasının ilk duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B., 2014 yılında belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğünde çevre mühendisi olarak göreve başladığını, 2021 yılında ise Temizlik İşleri Müdürü olduğunu anlattı.

Katı atıkların taşınması ve bertarafı için araç ihtiyacı doğduğunu belirten B.B., 32 araç kiralanmasına karar verildiğini, üç yıllık ihalenin belediye meclisine sunularak oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.

İhale sürecinde EKAP'a müdahale etme imkanlarının bulunmadığını savunan B.B., şu ifadeleri kullandı:

"EKAP'a müdahale şansımız yok. Kim katılmış, ne kadar teminat vermiş bunu bilme şansımız yok. İhalenin olduğu bu yıl benim EKAP şifrem de yoktu. Kanun ve mevzuata uygun hazırlanan, yeterliliği olan firmaların katılacağı şartname hazırlandı. EKAP şifrem bile olmayan ihaleye fesat karıştırma suçunu kabul etmiyorum."

Atık toplama hizmetinin kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini belirten B.B., arızalı araçlar ve yüklenicinin ikame araç sağlamadığı durumlarla ilgili puantaj kayıtlarında gerekli kesintilerin yapıldığını savundu.

"ARAÇLARIN SEVK VE İDARESİ BELEDİYEYE AİT"

Tutuklu sanık MCY şirket yetkilisi F.G. de ihaleye fesat karıştırdığı iddiasını kabul etmedi. İhalelere mali ve istatistiki analizler yaparak katıldıklarını belirten F.G., elektronik ihalelerde diğer katılımcıların kim olduğunu göremediklerini söyledi.

İhale sürecinde rekabetin oluşmadığı yönündeki değerlendirmeleri kabul etmeyen F.G., şirketin sorumluluğunun araçları hazır bulundurmak olduğunu savundu.

32 aracın kiralandığı ihalede arızalı araçlar için 3 ikame aracın hazır bekletildiğini ve bu araçlar için ödeme alınmadığını belirten F.G., araçların çalıştırılmamasından belediyenin sorumlu olduğunu öne sürdü.

F.G., savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim görevimiz araçların hazır bulunmasını sağlamak. Araçlar hazır olduğu sürece yükümlülüğümü yerine getirmişim ve ödeme almaya hak kazanmışım. İdarenin şoför eksikliğinden veya başka mazeretlerden dolayı araçları çalıştırmaması bizim yükümlülüğümüz değil. Biz aracı teslim etmişiz. Araç çalışmamışsa bunu takip etme şansımız yok. Araçların sevk ve idaresi belediyeye ait. Bilirkişi raporunda hazır olduğu halde çalışmayan araçlardan bahsediliyor. Bunlardan idare sorumludur."

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanıklar da beraatlerini talep etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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