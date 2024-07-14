36 yıl sonra benzer görüntüler... Trump'a suikast girişimi Turgut Özal'a düzenlenen saldırıyı akıllara getirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın mitingde suikast girişimine uğramasından sonra 19. Başbakan Turgut Özal'a 1988 yılında düzenlenen saldırı tekrar gündeme geldi. Trump saldırı sonrasında mücadele mesajı verirken Turgut Özal ise "Allah'ın verdiği ömrü, onun isteğinden başka alacak yoktur, biz de ona teslim olmuşuzdur" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, dün Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Saldırıda mitinge katılanlardan 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirdi.

Öte yandan, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımladı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı.

TRUMP'TAN YUMRUKLU MESAJ

Donald Trump, saldırının ardından Gizli Servis ajanları tarafından ayağa kaldırıldı. Elini yumruk yapıp havaya kaldıran Trump'ın mücadele mesajı vermesi çok konuşuldu.

Saldırıdan kısa bir süre sonra sosyal medyadan açıklama yapan Trump, "Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç" ifadelerini kullandı.

ABD Gizli Servisi ve güvenlik yetkililerine, hızlı müdahaleleri için teşekkürlerini ileten Trump, seçim kampanyası alanında hayatını kaybeden kişinin yakınlarına ise başsağlığı diledi. Donald Trump, edindiği bilgilere göre, ateş edenin de öldüğünü vurgulayarak, saldırganın kimliği hakkında henüz bir bilginin bulunmadığını kaydetti.

Eski ABD Başkanı Trump, saldırıda kurşunun sağ kulağına isabet ettiğini aktararak, "Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç." ifadesini kullandı. Kurşun isabet ettikten sonra "bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen anladığını" dile getiren Trump, çok fazla kan kaybı yaşadığını belirtti.

Turgut Özal'a suikast girişimi - 18 Haziran 1988

SUİKAST GİRİŞİMİ ÖZAL'A YÖNELİK SALDIRIYI HATIRLATTI

Trump'ın suikast girişimine uğraması 26 yıl önceki başka bir olayı hatırlattı.

Dönemin Başbakanı Turgut Özal, 1988 yılında Anavatan Partisi Kongresi esnasında kürsüde konuşma yaptığı esnada silahlı saldırıya uğramıştı.

Özal'a Kartal Demirağ isimli saldırgan tarafından iki el ateş edilmiş ve kurşun Özal'ın önünde bulunan mikrofonun ayağından sekip sağ el başparmağını yaralamıştı.

Donald Trump saldırı sonrasında elini yumruk yapıp havaya kaldırarak mücadele mesajı verirken, Turgut Özal ise yaralı halde "Allah'ın verdiği ömrü, onun isteğinden başka alacak yoktur, biz de ona teslim olmuşuzdur" ifadelerini kullanmıştı.



Türkiye gazetesi, Özal'a suikast girişimini 1. sayfasından böyle görmüştü...