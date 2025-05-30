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38 ev birkaç dakikada devrildi! Valilik devreye girdi: İkinci emre kadar...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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38 ev birkaç dakikada devrildi! Valilik devreye girdi: İkinci emre kadar...
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'da 38 evin boşaltılmasına, yolun 2 metre çökmesine neden olan heyelan sonrası Valilik bir dizi karar aldı. Verilen kararlar arasında jeoloji mühendislerinin ikinci emre kadar her gün heyelan bölgesinde ölçüm yapması ve yapılaşma yasağı yer aldı.

38 ev birkaç dakikada devrildi! Valilik devreye girdi: İkinci emre kadar... - 1. Resim

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde heyelan meydana geldi. Mahalle yollarında 2 metreye kadar çökme meydana gelirken 38 ev boşaltıldı. 

Olay sonrası İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunda, insanların can ve mal emniyetine ilişkin yeni kararlar alındı.

38 ev birkaç dakikada devrildi! Valilik devreye girdi: İkinci emre kadar... - 2. Resim

MÜHENDİSLERE ÖLÇÜM EMRİ

Kurulda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü jeoloji mühendisleri tarafından ikinci bir emre kadar her gün heyelan bölgesinde hareketliliğin olup olmadığı konusunda ölçüm yapılmasına karar verildi.

38 ev birkaç dakikada devrildi! Valilik devreye girdi: İkinci emre kadar... - 3. Resim

38 KONUT KULLANILMAYACAK

AFAD ile Uzundere Kaymakamlığı tarafından ağır hasarlı olup girilemeyen konutların yerine uygun alanda konteyner kurulması kararlaştırılırken tahliye edilen 38 konutun bir süre daha kullanılmayacağı açıklandı.

38 ev birkaç dakikada devrildi! Valilik devreye girdi: İkinci emre kadar... - 4. Resim

YAPILAŞMA YASAĞI GELDİ

Heyelanın meydana geldiği bölgede Uzundere Belediyesi tarafından herhangi bir yapılaşmanın olmaması hususunda da karar alınan kurulda, sera ve ekili alanlara sulama yapılırken heyelan tetikleyici yöntemlerden kaçınılması konusunda da vatandaşların bilinçlendirileceği belirtildi.

38 ev birkaç dakikada devrildi! Valilik devreye girdi: İkinci emre kadar... - 5. Resim

TAŞLARLA SET YAPILACAK

Tortum Çayı'ndaki mevcut su debisinin çok yüksek değerde olması ve heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle bölgede çalışma yapılamayacağı, çözüm olarak ise can ve mal emniyeti sağlandıktan sonra Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından çayın topuk kısmına büyük taș kütleleri ile set yapılmasına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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