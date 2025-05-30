300 yıldır aynı gelenek: Oyun diye başlıyorlar, sonrası kabus... "Bir hafta boyunca uyuyamıyorlar"

Diyarbakır'ın Terkan bölgesinde 300 senelik kırbaçlama geleneği halen devam ediyor. Gençler, gruplar halinde hakem eşliğinde birbirlerini kırbaçlıyor. Bölge halkı geleneğin artık sona ermesi gerektiğini ifade edip "Oynayanlar bir hafta boyunca uyuyamıyorlar. Sırtlarında açıklıklar morluklar oluyor, bazen kanıyor" şeklinde konuştu.

İlginç geleneğin adresi Dicle, Hani ve Eğil ilçelerini bağlayan Terkan bölgesi... Asırlardır devam eden kırbaçlama geleneği her sene mayıs ayının 15'inde başlayıp ay sonuna kadar festival tadında sürüyor.

Bir araya gelen gençler ve aileleri, panayır havasında bu ritüeli yapıyor. Gençler, gruplar halinde hakem eşliğinde birbirlerini kırbaçlayıp güç gösterisinde bulunuyor. Hakem, galip gelen veya birbirlerini yenemeyenleri ayırıp etkinliğin kavgaya dönüşmesinin önüne geçiyor.

Sur ilçesinin kırsal Doğanlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Baran, kamçı geleneğinin dedelerinden beri devam ettiğini, 300 seneye yakın olduğunu söyledi.

"ARTIK BUNUN SONLANMASINI İSTİYORUZ"

Baran, etkinliğin Mayıs 15'inde Terkan bölgesinde aralıklarla devam ettiğini belirterek, "Her iki taraf karşı karşıya geçiyor. Ortada bir hakem var. Birbirlerini kırbaçlıyorlar. Bir sıkıntı olduğu zaman hakem araya giriyor. Dedelerimize de soruyoruz herhangi bir bilgileri yok. Çoktan devam eden kırbaçlama geleneği var. Geleneksel olmuş, kendim tavsiye etmiyorum. Artık bunun sonlanmasını da istiyoruz" dedi.

"OYNAYANLAR 1 HAFTA UYUYAMIYOR"

Kamçı festivaline oyun oynamaya geldiklerini söyleyen Mehmet Kılıç, "Dedelerimizden kaldığı için biz de devam ettiriyoruz. O anki heyecan, stresle bir şey hissetmiyorsun. Futbolda nasıl hakem varsa burada da 2-3 hakem tutuluyor. Hem ayırmak için hem de adaleti sağlamak için. Eskiden ben de oynuyordum artık oynamıyorum. Oynayanlar bir hafta boyunca uyuyamıyorlar. Sırtlarında açıklıklar morluklar oluyor, bazen kanıyor" ifadelerinde bulundu.