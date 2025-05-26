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Gelenekler yaşatıldı! Etnospor'a 35 ülkeden katılım gerçekleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gelenekler yaşatıldı! Etnospor&#039;a 35 ülkeden katılım gerçekleşti
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Atatürk Havalimanı’nda dört gün süren 7. Etnospor Kültür Festivali, geleneksel sporlar, oyunlar ve el sanatları ile gastronomi ve sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinliklere ev sahipliği yaptı.

35 ülkeden katılımın gerçekleştiği festivalle ilgili düşüncelerini paylaşan Azerbaycanlı Aynur Seyidova, yaklaşık 10 yıldır Türkiye’de eğitim için bulunduğunu ve hâlen doktora eğitimine devam ettiğini söyledi. Seyidova, Etnospor Kültür Festivali’ne her yıl beğenerek katıldığını ifade ederek “Çünkü, unutulanı hatırlatan, kaybolanı canlandıran bir etkinlik.” dedi.

Kırgızistan kökenli olan Aygül Koyciyeva, etkinliği “çok farklı ve güzel bulduğunu” belirterek, Türk dünyasının farklı kültürlerini festivalde bir arada görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Gelenekler yaşatıldı! Etnospor'a 35 ülkeden katılım gerçekleşti - 1. Resim

Ümit Koyciyeva ise “Orta Asya’yı ve kültür mirasımızı tanıtarak, çocuklarımızın geleceği açısından güzel bir anı bırakıyor.” diyerek festivalin eğitici olduğunu vurguladı.

Türkiye’de yaşayan Kazak kökenlilerden oluşan öğrenci platformu Kazak Kızları Gençlik Kollarının ekibi olarak gelen katılımcılardan Ebrar Özden “Biz ataları yaklaşık 70 yıl önce gelmiş Altay Kazaklarının son nesli olarak onların geleneklerini göreneklerini devam ettirebilmek için Kazak Kızları Gençlik Kolları olarak buraya geldik” ifadesini kullandı.

Kamerunlu Hassan Dairou da altı ay önce Türkiye’ye geldiğini belirterek “Bugün benim için çok özel bir gün. Farklı kültürlere dair birçok şey öğrendim” diye konuştu. Festival, akşam saatlerinde yapılan kapanış töreniyle son buldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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