Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti! O gösteriyi ayakta alkışladı

Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Mayıs 2025 14:08 - Güncelleme: 24 Mayıs 2025 14:28 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılan 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti. Festivalde yöresel oyunları izleyen Erdoğan, Karabağ'dan gelen ekibin akrobatik at gösterisi sırasında Türk ve Azerbaycan bayrağını açtığı anları ayakta alkışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen festivale ziyarette bulundu. AYAKTA ALKIŞLADI Festival alanında yöresel oyunları da izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'dan gelen ekibin akrobatik at gösterisi sırasında Türk ve Azerbaycan bayrağını açtığı anları ayakta alkışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 Aile Yılı" kapsamında, 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk kez kurulan "Aile Obası"nı da gezdi. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı. İlgili Haber Kardeş ülkede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü yağdı: Her alanda örnek alıyoruz

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci