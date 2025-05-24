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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti! O gösteriyi ayakta alkışladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılan 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti. Festivalde yöresel oyunları izleyen Erdoğan, Karabağ'dan gelen ekibin akrobatik at gösterisi sırasında Türk ve Azerbaycan bayrağını açtığı anları ayakta alkışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen festivale ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti! O gösteriyi ayakta alkışladı - 1. Resim

AYAKTA ALKIŞLADI

Festival alanında yöresel oyunları da izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'dan gelen ekibin akrobatik at gösterisi sırasında Türk ve Azerbaycan bayrağını açtığı anları ayakta alkışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti! O gösteriyi ayakta alkışladı - 2. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 Aile Yılı" kapsamında, 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk kez kurulan "Aile Obası"nı da gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti! O gösteriyi ayakta alkışladı - 3. Resim

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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