4 ilde FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine operasyon

8 Aralık 2023 10:21 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 11:25

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütleriyle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Güvenlik güçleri terör örgüt mensuplarını düzenledikleri operasyonlarla nefes aldırmıyor. Bu kapsamda devletin kılcal damarlarından temizlenen FETÖ’nün son kalıntılarına yönelik operasyonlar da hız kesmeden sürüyor.

FETÖ'NÜN SINAV USULSÜZLÜKLERİ İÇİN SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Son olarak 2014'de düzenlenen KPSS sınavına FETÖ/PDY terör örgütüne ait çalışma evlerinde hazırlandıkları ile bu evlerden sorumlu oldukları tespit edilen kamuda aktif görevli şahıslar için düğmeye basıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, bazı şüphelilerin 2014'de düzenlenen KPSS sınavına İstanbul'da bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait çalışma evlerinde hazırlandıkları yönünde bilgi elde edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bazı kadın şüphelilerin ise bu evlerden sorumlu oldukları ve hala kamuda aktif olarak görevli oldukları tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 4'ü İstanbul, 1'i Isparta, 1'i Gaziantep ve 1'i Denizli'de olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.