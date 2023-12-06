FETÖ'cülere kaçacak yer yok! 3 firari daha yakalandı

6 Aralık 2023 10:15 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 10:20

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Terörle mücadele büyük bir kararlılıkla devam ediyor... Güvenlik güçleri ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütü mensuplarına yurt içi ve sınır ötesinde yaşama alanı tanımıyor. Bu kapsamda örgüt üyelerine her gün çok sayıda operasyon düzenlenirken firari şahıslar da er ya da geç yakalanarak adalete teslim ediliyor.

Son olarak Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar için harekete geçildi.

3 FİRARİ FETÖ'CÜ YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda FETÖ-silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Kırşehir İlamat Masası tarafından aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O., Elazığ İlamat Masası tarafından aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ve Ankara Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T. saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerince TEM Şube Müdürlüğüne götürülen firari FETÖ hükümlüleri işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.