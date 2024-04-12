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43 ilin kavşağında hafta sonu provası! Akın akın dönüyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilciler dönüş yoluna geçti. Trafik yoğunluğu 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşağı' Kırıkkale'de dron ile görüntülendi. Trafik yoğunluğunun hafta sonu daha da artması bekleniyor. 

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla şehir dışına çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu arttı.

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda yaşanan araç trafiği "dron" ile görüntülendi.

43 ilin kavşağında hafta sonu provası! Akın akın dönüyorlar - 1. Resim

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KAVŞAKLAR GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunda da trafik akıcı şekilde ilerledi.

43 ilin kavşağında hafta sonu provası! Akın akın dönüyorlar - 2. Resim

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Karayolları tarafından trafik akışının normal seyretmesi için bölgedeki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

43 ilin kavşağında hafta sonu provası! Akın akın dönüyorlar - 3. Resim

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun hafta sonunda daha da artması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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