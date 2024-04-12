43 ilin kavşağında hafta sonu provası! Akın akın dönüyorlar
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilciler dönüş yoluna geçti. Trafik yoğunluğu 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşağı' Kırıkkale'de dron ile görüntülendi. Trafik yoğunluğunun hafta sonu daha da artması bekleniyor.
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla şehir dışına çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu arttı.
Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda yaşanan araç trafiği "dron" ile görüntülendi.
KAVŞAKLAR GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI
Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunda da trafik akıcı şekilde ilerledi.
Karayolları tarafından trafik akışının normal seyretmesi için bölgedeki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.
Kara yolundaki trafik yoğunluğunun hafta sonunda daha da artması bekleniyor.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı