43 ilin kavşağında hafta sonu provası! Akın akın dönüyorlar

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Nisan 2024 16:39 - Güncelleme: 12 Nisan 2024 16:52 - Güncelleme:

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Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilciler dönüş yoluna geçti. Trafik yoğunluğu 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşağı' Kırıkkale'de dron ile görüntülendi. Trafik yoğunluğunun hafta sonu daha da artması bekleniyor.