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5 gündür her yerde aranıyordu! Kayıp Senem’den acı haber geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa, Sulama Kanalı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da 5 gündür kayıp olarak aranan lise öğrencisi Senem Han’dan haber alınamıyordu. 15 yaşındaki kızdan acı haber geldi. Han’ın cesedi sulama kanalında bulundu.

Şanlıurfa’da geçtiğimiz Cuma günü evinden ayrılan 9. sınıf öğrencisi Senem Han’dan ailesi iyi haber beklerken kahreden gerçek ortaya çıktı. Genç kızın sulama kanalına düşerek vefat ettiği öğrenildi. 

5 gündür her yerde aranıyordu! Kayıp Senem’den acı haber geldi - 1. Resim

CESEDİ SUDAN ÇIKARILDI

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 25 Mayıs tarihinde kayıp olarak aranan lise öğrencisi Senem Han'ı (15) arama çalışmaları sürdüğü, sırada sulama kanalında bir cesedin görülmesi üzerine ekipler bölgeye hareket etti. Su Altı Dalgıç Polis ekiplerince sudan çıkarılan cesedin, yapılan olay yeri incelemesi sonrası Senem Han olduğu öğrenildi.

5 gündür her yerde aranıyordu! Kayıp Senem’den acı haber geldi - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenaze aracına konulan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Haber üzerine olay yerine giden Senem Han'ın yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 gündür her yerde aranıyordu! Kayıp Senem’den acı haber geldi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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