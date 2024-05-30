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Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu, katilinin kimliği kan dondurdu

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Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu, katilinin kimliği kan dondurdu

Gündem Haberleri

Pendik'te cesedi parçalara ayrılarak çöpe atılan Nihat Salih cinayetinde yakın arkadaşı olduğu öğrenilen Bilal D. tutuklandı. Şüphelinin evindeki balta ve incelenmek üzere alınan eşyalarda Salih'e ait DNA bulundu. Beyaz kovadaki kanın da maktulün DNA'sıyla uyuştuğu öğrenilirken 17 görgü tanığı olay günü Bilal D.'nin maktulle tartıştığını ve beyaz kovanın yanı sıra bir çuvalı da konteynerin olduğu yere götürdüğünü aktardı. 

İstanbul'un Pendik ilçesindeki kan donduran cinayetten detaylar gelmeye devam ediyor. Parçalara ayrılarak cansız bedeni çöp konteynerlerine atılan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan yakın arkadaşı 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal D. "Kasten adam öldürme" suçundan dün tutuklandı. 

Habertürk'ün haberine göre, olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, elde edilen görüntülerde beyaz bir kovayı çöpe boşaltan, daha sonra da yeşillik alana atan Bilal D.’yi gözaltına aldı.Beyaz kovada bulunan kan da maktulün DNA'sıyla uyuştu.

BALTA EVİNDE BULUNDU

Yapılan çalışmalarda öldürülen Nihat Salih’in en son şüphelinin evine doğru gittiği tespit edildi. Olayla ilgili bağlantısı bulunmadığını iddia eden şüphelinin evinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı tespit edilen balta ve bazı eşyalara incelenmek üzere el konuldu.

DNA EŞLEŞMESİ TAMAMLANDI

Ele geçirilen balta ve şüpheli görülen eşyalar incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Yapılan incelemelerde, balta ve eşyalar üzerinde, öldürülen Nihat Salih’in DNA’sı tespit edildi.

17 GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Cinayeti soruşturan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 17 görgü tanığın ifadesine başvurdu. Alınan ifadelere göre, olay günü maktul Nihat Salih ile şüpheli Bilal D.'nin tartıştığı iddia edildi.

BEYAZ KOVADAN ÖNCE ÇUVALLA GİTMİŞ

Elde edilen bilgilere göre şüphelinin beyaz kovayı çöpe boşaltmadan önce, bir çuvalı taşıyıp çöp konteynerine gittiği belirlendi.

YAKIN ARKADAŞLARMIŞ

Olay sonrası hemen tespit edilip gözaltına alınan şüpheli Bilal D. ifadesinde olayla ilgisinin olmadığını, işe gitmek için giderken yolda gördüğü beyaz kovayı çöpe boşalttığını sonra da yeşillik alana attığını söylemişti.

İfadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. Şüpheli Bilal D, savcılıkta ifade verdikten sonra sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Maktul ile Bilal D.'nin yakın arkadaş olduğu, Nihat Salih'in bazı akşamlar Bilal D.'nin evinde kaldığı öğrenildi.

 

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