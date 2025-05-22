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5 helikopter ve 110 personelle müdahale sürüyor!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları 5 helikopter ve 110 personelin katılımı ile sürüyor. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangına 5 helikopter ve 110 personelle müdahale edildiği bildirildi.

Yangın, merkez Onikişubat ilçesi Ayşepınarı mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Çevrede dumanları görenlerin 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

5 helikopter ve 110 personelle müdahale sürüyor! - 1. Resim

ÇIKIŞ NEDENİ BELİRLENEMEDİ 

Çıkış nedeni bilinmeyen yangın bölgesine ulaşan ekipleri müdahaleye başladı. Yaklaşık 2 saattir bölgede havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi.

5 helikopter ve 110 personelle müdahale sürüyor! - 2. Resim

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ 

Bölgede yangında 5 helikopter, 6 arazöz ve itfaiye, 4 su tankı, 4 iş makinesi ile orman işçilerinin de olduğu 110 personelin müdahale ettiği öğrenildi.

Yangının kontrol altına alınmaya çalıştığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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