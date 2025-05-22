5 helikopter ve 110 personelle müdahale sürüyor!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Mayıs 2025 17:52 - Güncelleme: 22 Mayıs 2025 18:50 - Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları 5 helikopter ve 110 personelin katılımı ile sürüyor. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangına 5 helikopter ve 110 personelle müdahale edildiği bildirildi. Yangın, merkez Onikişubat ilçesi Ayşepınarı mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Çevrede dumanları görenlerin 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. ÇIKIŞ NEDENİ BELİRLENEMEDİ Çıkış nedeni bilinmeyen yangın bölgesine ulaşan ekipleri müdahaleye başladı. Yaklaşık 2 saattir bölgede havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi. ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ Bölgede yangında 5 helikopter, 6 arazöz ve itfaiye, 4 su tankı, 4 iş makinesi ile orman işçilerinin de olduğu 110 personelin müdahale ettiği öğrenildi. Yangının kontrol altına alınmaya çalıştığı belirtildi. İlgili Haber Meksika'da çıkan yangın durdurulamıyor! Tahliyeler başladı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru