5 yılı aşan davalar için yeni adım! 'Alo Adalet 135' devrede

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Midyat Adalet Sarayı’nın açılışında adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaya yönelik yeni uygulamaları anlattı. Beş yılı aşan dava ve üç yılı aşan soruşturma dosyalarındaki gecikmeler için başvuru alınan Alo Adalet 135 hattının hizmete girdiğini belirten Gürlek, Mardin Adalet Sarayı inşaatının yıl sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan ile birlikte Mardin'in Midyat ilçesinde yapımı tamamlanan Midyat Adalet Sarayı'nın açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Gürlek, adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve kolay ulaştırılması gerektiğini vurgulayarak, Midyat Adalet Sarayı'nın 125 bini aşkın kişiye hizmet vereceğini belirtti.

Yeni binanın 15 bin metrekareyi aşan kapalı alana sahip olduğunu kaydeden Gürlek, 22 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yaptığı adliyede yargı mensupları, avukatlar ve personelin daha elverişli koşullarda çalışacağını ifade etti.

Gürlek, devletin görevinin vatandaşın adalete giden yolunu kolaylaştırmak olduğunu belirterek, Mardin ve ilçelerinde adalet hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik yatırımların sürdüğünü söyledi.

YIL SONUNDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Mardin Adalet Sarayı inşaatının yaklaşık üçte ikisinin tamamlandığını bildiren Gürlek, çalışmaların yıl sonunda bitirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Ömerli ilçesinde ortak hizmet binasının uygulama projelerinin tamamlandığını ve arsa temin sürecinin devam ettiğini aktaran Gürlek, Savur'da Hükümet Konağı ve Adliye Projesi hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti. Kızıltepe ve Nusaybin'deki adliye binalarına ilişkin etüt proje tekliflerinin ise gelecek yıl yatırım programına alınmasının hedeflendiğini belirtti.

ALO ADALET 135 ÇAĞRI HATTI HİZMETE GİRDİ

Adalet hizmetlerinde vatandaşların yaşadığı gecikmeleri azaltmak amacıyla yeni uygulamaları hayata geçirdiklerini dile getiren Gürlek, "Alo Adalet 135 Çağrı Hattı"nın ülke genelinde hizmete girdiğini duyurdu.

Beş yılı aşan dava ve üç yılı aşan soruşturma dosyalarındaki gecikmelere ilişkin başvuruların bu hat üzerinden alındığını belirten Gürlek, vatandaşların taleplerini adliyelerdeki yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarına şahsen veya UYAP üzerinden de iletebileceğini ifade etti.

Gürlek, amaçlarının yargı yetkisine ve bağımsızlığına saygı çerçevesinde gecikmelere yol açan idari ve teknik aksaklıkları tespit ederek çözüm üretmek olduğunu vurguladı.

5 yılı aşan davalar için yeni adım! Alo Adalet 135 devrede

AVUKATLARA CEZAEVLERİNDE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME İMKANI

Adalet Bakanı Gürlek, avukatların ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla görüntülü görüşebilmesine imkan sağlayan e-avukat uygulamasının savunma hakkının etkin kullanılmasını desteklediğini söyledi.

Antalya, İzmir Adnan Menderes, Sabiha Gökçen ve Esenboğa havalimanlarında adli hizmetlerin 24 saat esasına göre yürütülmeye başlandığını da aktaran Gürlek, bu sayede sevk ve bekleme kaynaklı zaman kayıplarının azaltılmasının amaçlandığını belirtti.

Adliyelerde yaşlıların, engelli vatandaşların ve çocuklarıyla gelen ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasının da önem taşıdığını kaydeden Gürlek, yeni mahkemelerin faaliyete geçirilmesi ve ihtisaslaşmanın güçlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

"HERKES HUKUK ÖNÜNDE SAHİPSİZ KALMAYACAĞINI BİLMELİ"

Adalet hizmetlerinin yalnızca fiziki yatırımlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Gürlek, vatandaşların adliyelerde doğru bilgiye ulaşabilmesi ve işlemlerini kolaylıkla takip edebilmesi gerektiğini söyledi.

Gürlek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Sabırla dinlenilen, doğru bilgilendirilen ve saygıyla karşılanan insanın devletine duyduğu güven güçlenir. Adliyenin kapısından giren herkes devletin kendisine eşit mesafede olduğunu ve hukuk önünde sahipsiz kalmayacağını bilmelidir."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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