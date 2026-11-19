Eskişehir Şehir Hastanesi'nde doğum yapan Cansu Özdemir, sağlıklı doğan bebeğini 50 saat sonra kaybetti. Bebeğinin ölümünde hemşire ihmalinin bulunduğunu öne süren acılı anne “Enfeksiyon var diyerek yoğun bakıma aldılar, 1,5 saat içinde ölüsünü verdiler. Ölüm raporunda bize sorulmadığı halde 'aile otopsi istemiyor' ibaresi yer alıyor” dedi. Özdemir, aynı hemşirenin daha önce de bir bebeği düşürerek engelli kalmasına neden olduğunu öne sürdü.

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34 yaşındaki Cansu Özdemir, 40 haftalık gebeliğinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'nde gece saat 00.35'te 3 kilo 200 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

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50 SAAT SONRA YOĞUN BAKIMA ALINDI

Yaklaşık 50 saat sonra servise gelen görevliler, ilk kontrollerde solunum sıkıntısı bulunmayan bebeğin kan tahlillerinde CRP yüksekliği ve kilo kaybı tespit edildiğini belirtti. Bebek yeni doğan yoğun bakım ünitesi 1. basamağa alındı.

1,5 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakıma yatırıldıktan yaklaşık 1,5 saat sonra fenalaşan ve kalbi duran bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

“SAPASAĞLAMDI, ÖLÜSÜNÜ VERDİLER"

Bebeğini kaybetmenin acısını yaşayan Cansu Özdemir, şunları anlattı:

50 saat benim yanımdaydı. Sapa sağlamdı, beni emiyordu, gayet sağlıklıydı. Zaten doğumunda canlı olarak 9-10 Apgar skoru aldı. Doktorlarım tertemiz doğum olduğunu söyledi. Daha sonra 'enfeksiyon var' diyerek yoğun bakıma aldılar, 1,5 saat içinde ölüsünü verdiler. Yoğun bakıma çağırdıklarında eşimle içeri girdik, bebek cihazlara bağlanmıştı. Biraz bekledikten sonra bana imza attırdılar. Ne imzaladığımı bilmiyorum. Epikriz raporunda da 'yatış dışı ölüm' yazıyor ve ölüm raporunda bize hiç sorulmadığı halde 'aile otopsi istemiyor' ibaresi yer alıyor.

“BEBEK DÜŞÜREN HEMŞİRE İLE AYNI"

Sorumlu ebe hemşirenin adının daha önce aynı hastanede yaşanan başka bir ihmal iddiasında da geçtiğini belirten acılı anne “Doktor 75 mililitre beslenme demiş, hemşire sisteme 50 cc yazmış ama ifadesinde 'telaşla yazdım, 40 cc kullandım' diyor. Neyin telaşıydı bu? Daha önce aynı yeni doğan bölümünde 17 günlük Süleyman bebeğin kuvözden düşerek engelli kalmasına neden olan hemşire ile bu olaydaki hemşire aynı kişi. Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilen soruşturma izni verilmemesi kararına itiraz edeceğiz” dedi.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

Ailenin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından ön inceleme başlatıldı. Kurul tarafından 5 Ekim 2026 tarihinde hazırlanan raporda; bebeğin doğum sonrası anne yanında 1,5 gün sorunsuz izlendiği ancak CRP yüksekliği ve tartı kaybı nedeniyle yatışının tıbben uygun olduğu kaydedildi.

Raporun sonuç kısmında ise, mevcut kayıtlarla bebeğin ölümüne neden olan kardiyopulmoner arrest ile beslenme veya tedavi süreci arasında kesin bir sebepli ilişkisi kurulamadığı belirtilerek, ön inceleme yapılan doktor, ebe ve hemşireler hakkında kusur bulunmadığı kanaatiyle soruşturma izni verilmemesine oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Eskişehir Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIEskişehir

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