6 santimetrelik demir kafasına saplandı! Scooter merakı 15 yaşındaki çocuğu canından ediyordu
Adana'da scooter ile motosiklete çarpan 15 yaşındaki çocuğun kafasına 6 santimetrelik demir parçası saplandı. Ölümden dönen çocuk, 14 günlük tedavi sonrası taburcu olurken, “Merakım vardı ama artık binmem” diyerek korkusunu dile getirdi.
Adana’nın Seyhan ilçesinde babasının iş yerinden ayrılarak scooter ile evine gitmek üzere yola çıkan 15 yaşındaki Yusuf Okçu, önünde seyreden motosikletin aniden fren yapması üzerine duramayarak arkadan çarptı.
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DEMİR, KAFASINA SAPLANDI
Çarpmanın etkisiyle scooterin gidonundaki yaklaşık 6 santimetrelik demir parçası gencin kafasına saplandı. Kafasına demir parçası saplanan Okçu, ameliyata alındı. Hastanede 14 gün tedavi gören Okçu, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.
“KAZALAR ARTMAYA BAŞLADI”
Ameliyatı gerçekleştiren Beyin Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Akın Vural, şöyle konuştu:
Scooterin 6 santimlik demiri hastamızın kafasına saplanmıştı ve başarılı bir ameliyattan sonra demir çubuk çıkartıldı. 14 gün hastanede kalan hastamızı taburcu ettik. Son dönemlerde motosiklet, scooter kazaları artmaya başladı. Yeni düzenlemeler yapılmasını istiyoruz. Birçok genç maalesef hayatını kaybediyor bu kazalarda.
“ARTIK BİNMEM”
Dehşeti yaşayan 15 yaşındaki Yusuf Okçu ise korku dolu anları şöyle anlattı:
Önümdeki araç ani fren yapınca ben ona çarptım. 2 ay önce scooter almıştım, merakım vardı ama artık binmem. Kimse de scooter sürmesin, sürerlerse de kask ve dizlik taksınlar.