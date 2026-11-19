Adana’nın Seyhan ilçesinde babasının iş yerinden ayrılarak scooter ile evine gitmek üzere yola çıkan 15 yaşındaki Yusuf Okçu, önünde seyreden motosikletin aniden fren yapması üzerine duramayarak arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle scooterin gidonundaki yaklaşık 6 santimetrelik demir parçası gencin kafasına saplandı. Kafasına demir parçası saplanan Okçu, ameliyata alındı. Hastanede 14 gün tedavi gören Okçu, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Akın Vural, şöyle konuştu:

Scooterin 6 santimlik demiri hastamızın kafasına saplanmıştı ve başarılı bir ameliyattan sonra demir çubuk çıkartıldı. 14 gün hastanede kalan hastamızı taburcu ettik. Son dönemlerde motosiklet, scooter kazaları artmaya başladı. Yeni düzenlemeler yapılmasını istiyoruz. Birçok genç maalesef hayatını kaybediyor bu kazalarda.

Dehşeti yaşayan 15 yaşındaki Yusuf Okçu ise korku dolu anları şöyle anlattı:

Önümdeki araç ani fren yapınca ben ona çarptım. 2 ay önce scooter almıştım, merakım vardı ama artık binmem. Kimse de scooter sürmesin, sürerlerse de kask ve dizlik taksınlar.