İstanbul’da 8’inci kattan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden doktor Pelin Pınar’ın son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Pınar’ın erkek arkadaşıyla oturduğu apartmana giriş yaptığı ve asansöre doğru yürüdüğü, hiç konuşmadıkları anlar yer aldı.

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşadığı binanın 8'inci katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki asistan doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, yeni bir gelişme daha yaşandı. Dr. Pelin'in son görüntüsü ortaya çıktı.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ

ATV Haber'den Özlem Aktay’ın haberindeki görüntülerde Pelin Pınar’ın erkek arkadaşıyla oturduğu apartmana giriş yaptığı ve asansöre doğru yürüdükleri anlar yer aldı. Pınar ve erkek arkadaşı arasında herhangi bir konuşma olmadığı ve birlikte asansöre bindikleri görüldü.

Apartmana girdiler, tek kelime etmediler! Doktor Pelin Pınar'ın son görüntüsü ortaya çıktı

BABASI: İNTİHAR DEĞİL, DÜŞÜRÜLDÜ

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden genç doktorun babası Yalçın Pınar, kızının ölümüne ilişkin ilk açıklamasında, kızının intihar ettiğine kesinlikle inanmadığını belirtmişti.

Apartmana girdiler, tek kelime etmediler! Doktor Pelin Pınar'ın son görüntüsü ortaya çıktı

Acılı baba Pınar, olayın gerçekleştiği balkonun yapısına dikkat çekerek herhangi bir dış müdahale olmadan kızının düşmesinin mümkün görünmediğini belirtmişti.

Pelin Pınar

Pınar, "Düşülecek gibi değil yani. Dışarıdan bir etki olmadıktan sonra düşülecek gibi bir yer değil" demişti.

Apartmana girdiler, tek kelime etmediler! Doktor Pelin Pınar'ın son görüntüsü ortaya çıktı

“SÖZLER BİZİ TATMİN ETMEDİ”

Acılı baba şöyle konuşmuştu:

İntihar değil kesinlikle. Kızım böyle bir şey yapamaz, yapmaz. Burada bir kasıt olduğunu düşünüyoruz. Oradan bir ittirme, ittirme olabilir diye düşünüyoruz. 'Düştü', 'Tek kaldım', 'Tuvalete gitmiştim' gibi sözler bizi tatmin etmedi. Hem çelişkili hem de tatmin edici değil, düşürüldü diyorum ben.

NELER OLMUŞTU?

Gaziosmanpaşa'da bir kadın doğum kliniğinde asistan doktor olarak görev yapan Pelin Pınar, 11 Kasım'da evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan 28 yaşındaki erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Apartmana girdiler, tek kelime etmediler! Doktor Pelin Pınar'ın son görüntüsü ortaya çıktı

Pelin Pınar'ın ölümünden kısa süre önce evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Erkek arkadaşı emniyetteki ifadesinde, bir süre önce bebek kaybı yaşadıklarını, Pınar’ın bu nedenle psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Olay anında tuvalette olduğunu ileri süren şüpheli bir ses duyduktan sonra balkona çıktığında Pelin Pınar'ı yerde gördüğünü iddia etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ | Gaziosmanpaşa Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİGaziosmanpaşa

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