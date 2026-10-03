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53 kişinin öldüğü Reyhanlı saldırısının faili 13 yıl sonra Hatay'da yakalandı

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53 kişinin öldüğü Reyhanlı saldırısının faili 13 yıl sonra Hatay'da yakalandı
Başlık Resmi53 kişinin öldüğü Reyhanlı saldırısının faili 13 yıl sonra Hatay'da yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında gerçekleştirilen saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. O saldırının faillerinden olan THKP-C üyesi 59 yaşındaki Bülent Dükancı Antakya'da yakalandı.

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Mayıs 2013’te bomba yüklü 2 araçla yapılan terör saldırısının faillerinden THKP-C’li terörist Bülent Dükancı, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Reyhanlı'da, teröristler tarafından bomba yüklü 2 araçla yapılan saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. Güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında saldırıyla ilişkili olduğu belirlenen THKP-C üyesi 59 yaşındaki Bülent Dükkancı, Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi’ndeki adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

EVİNDE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Hatay İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının desteğiyle yapılan operasyonda şüphelinin ikametindeki aramalarda 2 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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