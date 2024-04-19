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5.6 ile sallanmıştı! Tokat'ta kırılan fay hatta havadan görüntülendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat Sulusaray'da meydana gelen 5.6'lık depremin merkez üssü olan Buğdaylı köyünde bulunan fay hattındaki kırıklar havadan görüntülendi.

Tokat merkeze 64, Sulusaray ilçesine ise 13 kilometre uzaklıkta bulunan Buğdaylı köyünde önceki gün 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Sulusaray başta olmak üzere birçok ilçe ve köyden de hissedildi. Depremin merkez üssü olan köye giden İhlas Haber Ajansı muhabirleri kırılmanın olduğu fay hattını dron ile görüntüledi. Deprem sırasında oluşan büyük yarıklar görüntüye yansıdı.

5.6 ile sallanmıştı! Tokat'ta kırılan fay hatta havadan görüntülendi - 1. Resim

"YER PATLAMIŞ GİBİ HİSSETTİM"

Buğdaylı köyü sakinlerinden Fatih Şahin, "Burası depremin merkez üssü olan yer. Dronla baktığımız yerlerdeki yarıklar depremden önce yoktu. Depremden sonra oluştu. Deprem anında dışarıdayım yer patlamış gibi hissettim" dedi.

5.6 ile sallanmıştı! Tokat'ta kırılan fay hatta havadan görüntülendi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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