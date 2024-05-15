57 kişi hayatını kaybetmişti! Isparta uçak kazasının firarisi 17 yıl sonra yakalandı

Yine bir uçak kazası! Faciadan kıl payı dönüldü

Yine bir uçak kazası! Faciadan kıl payı dönüldü

2007 yılında Isparta'da düşen uçağın ait olduğu hava yolu firmasının ortaklarından Yavuz Çizmeci, Gaziantep’e gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve 17 yıldır firari durumda olan Çizmeci, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

2007 yılında Isparta'da düşen ve 57 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan uçak kazasına dair yeni bir gelişme yaşandı. Uçağın ait olduğu havayolu firmasının ortaklarından Yavuz Çizmeci, İstanbul'da yakalandı.

Hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çizmeci'yi şüpheli hareketleri ele verdi.

İstanbul Havalimanı'nda yapılan kimlik kontrolünde Çizmeci, 'İbrahim Özkan' adına düzenlenmiş sahte bir kimlik ibraz etti. Fotoğraftan şüphelenen ve parmak izi kontrolü yapan polisler, şüphelinin Yavuz Çizmeci olduğunu tespit etti.

17 YILDIR HER YERDE ARANIYORDU

57 kişinin hayatını kaybettiği uçağın sahibi olan havayolu şirketinin ortaklarından olan ve 17 yıldır firari olan Çizmeci, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan ve hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan işlem başlatılan Çizmeci, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.