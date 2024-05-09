Yine bir uçak kazası! Faciadan kıl payı dönüldü

Dün İstanbul Havalimanı'ndaki uçak kazasının ardından bugün Corendon Havayolları’nın 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağının #XC1031 Köln - Alanya Gazipaşa inişinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonrası uçak ön dikme üzerine indi. Yolcular uçaktan tahliye edildi.

Dün, İstanbul Havalimanı'nda bir kargo uçağı, ön tekerleği açılmayınca gövdesi üzerine iniş yapmış ölen ve yaralananın olmadığı olayda faciadan kıl payı dönülmüştü.

Bugün de Corendon Havayolları’nın 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağının #XC1031 Köln – Alanya Gazipaşa inişinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonrası uçak ön dikme üzerine indi.

BAKANLIK'TAN İLK AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Corendon Airlines’e ait Köln-Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. İlk belirlemelere göre ise piste hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya’ya divert ettirilecektir."