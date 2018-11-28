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AB'den vize muafiyeti ile ilgili Türkiye açıklaması
28.11.2018 - 17:32 | Son Güncelleme: 28.11.2018 - 17:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos: "(Türk vatandaşlarına vize serbestisi) Yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız. Türk yetkililer kriterleri en kısa sürede tamamlama konusunda kararlı."
Etiketler : vize,ab,haberler,
590852 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/590852.aspx
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