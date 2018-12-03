Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine 02-03 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Görevlerini başarıyla icra eden jetlerin emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.
TSK: 5 terörist etkisiz hale getirildi
03.12.2018 - 12:28 | Son Güncelleme: 03.12.2018 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine 02-03 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine 02-03 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Etiketler : tsk,
591584 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/591584.aspx
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