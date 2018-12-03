Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine 02-03 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.



Görevlerini başarıyla icra eden jetlerin emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.