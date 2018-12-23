Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenler için Endonezya'ya taziyelerini iletti. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya'nın Sunda Boğazı bölgesinde 22 Aralık 2018 günü meydana gelen tsunami felaketinin yol açtığı ağır can kayıplarını büyük üzüntüyle öğrendik. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısının 222'ye çıktığını, yaralı sayısının 843 olduğunu bildirmişti.

Yetkililer, bölgede bulunan Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı.