Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolton'un sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Kahraman askerlerimiz tarafından söndürülen DEAŞ balonu sayesinde, Suriye hızla bu beladan kurtulma sürecine girdi. Ancak, Bolton'ın İsrail'den verdiği mesajı bizim kabullenmemiz, bunu yutmamız mümkün değildir."

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE EDEN TEK ÜLKE TÜRKİYE'DİR"

"Mahalli seçimler ve ana muhalefet sorunumuzla uğraşırken, ekonomik tedbirleri ele alırken, ülkemizin çıkarlarını korumayı ihmal etmedik. Suriye meselesinde kritik bir dönemden geçiyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü, yeni anayasa ve özgür seçimler konusunda aynı kararlı duruşu sergiliyoruz. 3.5 milyonun üzerinde Suriye sığınmacıyı barındıran ülke olarak en büyük insani yükü biz üstlendik. Terör örgütleriyle gerçek anlamda mücadele eden tek ülke Türkiye'dir. DEAŞ'ı etkisiz hale getirip darmadağın eden Türkiye olmuştur. Kahraman askerlerimiz tarafından söndürülen DEAŞ balonu sonrası Suriye toparlanma sürecine girdi.

''KABULLENMEMİZ, YUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL''

Ancak, Bolton'un İsrail'den verdiği mesajı bizim kabullenmemiz, bunu yutmamız mümkün değildir. Bunlar bu ülkede benim Kürt vatandaşım kimdir, YPG PKK kimdir tanımıyorlar. Hiçbir zaman PKK terör örgütü PYD terör örgütü benim Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Eğer ABD bunları Kürt kardeşlerimiz olarak değerlendiriyorlarsa burda çok ciddi bir yanılgı içerisindeler. Biz bu terör örgütü mensuplarını ister Kürt vatandaşlarımızın içinden çıkmış olsun ister Arapların ister Türklerin içinden çıksın biz gereğini yaparız. Yani terörist olacak 'işte bunlar Kürt bunlara dokunmayın' böyle bir şey olamaz. Nerden çıkarsa çıksın eğer teröristse gereğini yaparız. Bu konuyla ilgili olarak John Bolton yanlış yapmıştır. Kim böyle düşünüyorsa çok ciddi bir yanlış içindedir. Suriye'deki terör koridoru içinde yer alanlar gerekli dersi alacaktır."



'KÜRTLERİ HEDEF ALDIĞI YALANI EN ALÇAK İFTİRADIR'

Erdoğan, "Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak, onursuz, en çirkin, en bayağı iftiradır." değerlendirmesinde bulundu.

"SARI YELEKLİLERİN İÇLERİNDE PKK VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa'da sarı yeleklilerin içlerinde PKK var. Acaba bunu incelediler mi araştırdılar mı? Biz buradan biliyoruz. Yarın diğer ülkelerde de aynısı olacak." diye konuştu.