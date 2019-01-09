Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

ANKARA

Yerel seçimler öncesinde yeniden gündeme gelen seçmen nakil taleplerini, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takibe aldı. YSK kaynakları, son günlerde şüpheli seçmen nakilleri ile ilgili başvurular geldiğini belirterek “Genellikle mahalli seçimlerde seçmen nakilleri artar. Çünkü seçmen sırf akrabasına oy vermek için, bulunduğu yerden başka bir yere naklini istiyor. Bu tip nakiller sadece oy vermek amacını mı taşıyor, yoksa gerçekten ikametgâhını mı değiştirmiş, bunlara bakılması lazım” dedi. Bu kapsamda YSK’nın aldığı kararda, bazı ilçe seçim kurulu başkanlıklarından, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde incelenmesine ilişkin tereddütler yaşandığının bildirildiği belirtildi. Karara göre, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde, bir seçim çevresinden diğerine yapılan seçmen nakil istemleri hakkında ilçe seçim kurulu başkanı tarafından itiraz üzerine veya nakil isteminin şüpheli bir girişim olduğu kanaatine varılması hâlinde resen inceleme başlatılacak. Şüpheli seçmen nakil işlemlerinde polis veya jandarma tarafından yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda belirtilen adreste oturup oturmadığı, ilgili kuruluşlardan adına kayıtlı elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası olup olmadığı, ikamet ettiği yere ilişkin kira sözleşmesi veya tapu kaydı (kendisi, anne veya babası adına) bulunup bulunmadığına bakılacak. Söz konusu belgelerde yapılan araştırma sonucunda muhtarlık bölgesinde oturmadığı belirlenen seçmenler hakkında gerekli değerlendirme yapılarak bu durumda olan seçmenlerin kayıtlarının listeden çıkarılıp çıkarılmamasına ilçe seçim kurulu başkanı karar verecek.