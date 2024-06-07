6 kişi 300 milyon yıl öncesine ait fosille yakalandı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Haziran 2024 14:17 - Güncelleme: 7 Haziran 2024 14:31 - Güncelleme:

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Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı yapan 6 şüpheli 50 polisle düzenlenen operasyonda yakayı ele verdi. Operasyon düzenlenen adreslerde 300 milyon yıl öncesine ait fosilin yanı sıra 150 adet Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemi'ne ait sikke, 75 adet metal obje ve 3 adet detektör ele geçirildi.