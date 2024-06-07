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6 kişi 300 milyon yıl öncesine ait fosille yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı yapan 6 şüpheli 50 polisle düzenlenen operasyonda yakayı ele verdi. Operasyon düzenlenen adreslerde 300 milyon yıl öncesine ait fosilin yanı sıra 150 adet Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemi'ne ait sikke, 75 adet metal obje ve 3 adet detektör ele geçirildi.

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. Ekipler, kentte kaçakçılık yaptığını tespit ettikleri şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 

30 ekip ve 50 personelin katıldığı operasyonda, 6 kişi gözaltına alınırken, 1 adet Sultan Abdülaziz dönemine ait Arapça yazılı pano, 1 adet 300 milyon yıl öncesine ait fosil, 150 adet Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemi'ne ait sikke, 75 adet metal obje ve 3 adet detektör ele geçirildi.

6 kişi 300 milyon yıl öncesine ait fosille yakalandı - 1. Resim

"Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alınan 6 kişi emniyete götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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