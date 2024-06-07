6 kişi 300 milyon yıl öncesine ait fosille yakalandı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı yapan 6 şüpheli 50 polisle düzenlenen operasyonda yakayı ele verdi. Operasyon düzenlenen adreslerde 300 milyon yıl öncesine ait fosilin yanı sıra 150 adet Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemi'ne ait sikke, 75 adet metal obje ve 3 adet detektör ele geçirildi.
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. Ekipler, kentte kaçakçılık yaptığını tespit ettikleri şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
30 ekip ve 50 personelin katıldığı operasyonda, 6 kişi gözaltına alınırken, 1 adet Sultan Abdülaziz dönemine ait Arapça yazılı pano, 1 adet 300 milyon yıl öncesine ait fosil, 150 adet Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemi'ne ait sikke, 75 adet metal obje ve 3 adet detektör ele geçirildi.
"Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alınan 6 kişi emniyete götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı