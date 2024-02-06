6 Şubat karnesi nasıl? Google deprem erken uyarı sistemi nedir, nasıl çalışıyor?

Google’ın 2021’de geliştirdiği sistemle depremden saniyeler önce vatandaşların uyarı alması amaçlanıyor. Uygulamanın eksik yanı Android kullanıcılarının kullanabiliyor olmasının yanı sıra 6 Şubat depremlerinde çalışıp çalışmadığına dair tartışmalar. İşte Google Android deprem erken uyarı sistemine dair merak edilenler...

53 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği; 100 binden fazla vatandaşın ise yaralandığı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 1 yıl geçti.

Bu 1 yıl içerisinde vatandaşın en önemli gündemi deprem önlemleri oldu. Olası büyük İstanbul depreminin uzmanlardan tarafından yaklaşıyor olduğu uyarıları ise megakentte yaşayanları ayrı bir endişeye sürükledi.

Vatandaşlar, bireysel önlemler aramaya devam ederken çeşitli deprem uygulamalarına yöneldi. Son aylarda büyüklük olarak hissedilen depremler öncesi devreye giren Google’ın erken uyarı sistemi ise en merak edilenler arasına girdi.

GOOGLE’DAN ADIM!

2021 yılında deprem için adım atan Google’ın tasarladığı sistem şu an sadece Android telefonlarda kullanılabiliyor. Deprem algılama ağını oluşturmak için tasarlanan sisteme ücretsiz ulaşılabiliyor.

Sistem, depremden etkilenen insanların, depremden saniyeler önce uyarı almasını amaçlıyor.

Fakat burada önemli bir ayrım bulunuyor. Çünkü siz depremin merkez üssüne ne kadar yakınsanız deprem uyarısını o kadar erken alabiliyorsunuz. Ama tekrar hatırlatmakta fayda var. Sadece Android işletim sistemine sahip telefonlar için geçerli bir sistem bu!

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Peki sistem nasıl çalışıyor? Öncelikle sistemin aktive olabilme için Android kullanıcılarının ‘Deprem Uyarıları’ özelliğini seçerek hassas konumlama özelliğini açması gerekiyor.

KULLANICILARIN İZLEMESİ GEREKEN ADIMLAR

Android kullanıcılarının izlemesi gereken adımlar şöyle:

Telefonunuzun ‘Ayarlar’ bölümünü açın.

Arama alanına ‘Konum’ yazın.

Açılan ekranda ‘Deprem Uyarıları’ kısmına tıklayın.

Özellik aktif değilse bu kısımdan aktif hale getirebilirsiniz.

SİSTEM 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE ÇALIŞTI MI?

Google’ın deprem erken uyarı sistemine dair şunu da belirtmekte fayda var. Bu bir önleyici sistem değil, sadece son aylarda meydana gelen bazı depremlerde çalışabildiği gözlemlenen bir sistem.

Çünkü 2021’de geliştirilen bu sistemin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çalışmadığı da iddialar arasında.

Şirket her ne kadar 6 Şubat depremleri öncesi milyonlarca kişiye uyarı gönderildiğini savunsa da BBC, depremden etkilenen üç bölgede yaptığı araştırmaları baz alarak kimseye uyarı gitmediğini söylüyor. Google yetkilisiyle konuşan BBC, ilgili haberinde şirketin kendilerine herhangi bir kanıt sunamadığından da bahsediyor.