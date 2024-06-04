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6 yaşındaki Asel’in feci sonu! Sır ölümün nedeni belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
6 yaşındaki Asel’in feci sonu! Sır ölümün nedeni belli oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

Sivas'ta bir anaokulunda aniden fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden Asel Sapdüzen’in ölümü herkesi hüzne boğmuştu. 6 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlanırken, yapılan ön otopside Sapdüzen’in kalp rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı.

Sivas'ta eğitim gördüğü anaokulunda fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki öğrencinin cenazesi toprağa verildi.

6 yaşındaki Asel’in feci sonu! Sır ölümün nedeni belli oldu - 1. Resim

ANNE VE BABASI TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Asel Sapdüzen'in cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak Ay Yıldız Camisi'ne getirildi. Küçük kızın infaz koruma memuru babası Metin ve annesi Halime Sapdüzen'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Çift, üzerine çocuklarının elbisesi konulan tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

6 yaşındaki Asel’in feci sonu! Sır ölümün nedeni belli oldu - 2. Resim

KALP RAHATSIZLIĞI ÜZERİNDE DURULUYOR

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asel'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine Sapdüzen'in ailesi, Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, çiftin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Asel Sapdüzen'in, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

6 yaşındaki Asel’in feci sonu! Sır ölümün nedeni belli oldu - 3. Resim

NE OLMUŞTU?

Kılavuz Mahallesi'ndeki Şehit Nuri Yazanel Anaokulu öğrencisi Asel Sapdüzen, dün okuldayken bir anda bayılarak yere yığılmış, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

Sivas Valiliği, olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce idari, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise adli soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

6 yaşındaki Asel’in feci sonu! Sır ölümün nedeni belli oldu - 4. Resim

6 yaşındaki Asel’in feci sonu! Sır ölümün nedeni belli oldu - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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