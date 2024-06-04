6 yaşındaki Asel’in feci sonu! Sır ölümün nedeni belli oldu

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı 4 Haziran 2024 16:20 - Güncelleme: 4 Haziran 2024 16:22 - Güncelleme:

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Sivas'ta bir anaokulunda aniden fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden Asel Sapdüzen’in ölümü herkesi hüzne boğmuştu. 6 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlanırken, yapılan ön otopside Sapdüzen’in kalp rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı.