İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi, Fransa’dan İngiltere’ye uçarken Manş Denizi'ne düşen ve bir daha haber alınamayan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ve pilot David Ibbotson hakkında açıklamada bulundu. İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi, uçağın enkazında görüntülenen cesedin su yüzüne çıkarıldığını ve kimlik tespiti için Portland Adası'na sevk edildiğini kaydetti.
Fransa’nın Nantes şehrinden Galler’in başkenti Cardiff’e 22 Ocak’ta yola çıkan uçak Manş Denizi'ne düşmüş, Sala ve Ibbotson'ın hayatından umut kesilmişti. Uçağın enkazına 3 Şubat’ta ulaşan ekipler enkazda bir ceset tespit etmişti.
Futbolcu Sala’nın da içinde olduğu uçağın enkazındaki ceset denizden çıkarıldı
07.02.2019 - 13:51 | Son Güncelleme: 07.02.2019 - 13:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ve pilot David Ibbotson'ı taşıyan uçağın enkazında bulunan cesede ulaşıldığı açıklandı.
İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi, Fransa’dan İngiltere’ye uçarken Manş Denizi'ne düşen ve bir daha haber alınamayan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ve pilot David Ibbotson hakkında açıklamada bulundu. İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi, uçağın enkazında görüntülenen cesedin su yüzüne çıkarıldığını ve kimlik tespiti için Portland Adası'na sevk edildiğini kaydetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Arjantin,Emiliano Sala,David Ibbotson,
602981 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/602981.aspx
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