Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de girdiği Suudi Arabistan Konsolosluğundan bir daha çıkamadı. Dört aydır cesedi bulunamıyor. Hatice Cengiz, öldürülen nişanlısı Kaşıkçı ile ilgili bilinmeyenleri anlattığı “Hatice Cengiz Anlatıyor: Cemal Kaşıkçı Hayatı, Mücadelesi, Sırları” kitabını toplantıyla tanıttı. Yabancı basının ilgisi oldukça yüksekti… Kitabı, gazeteci Sinan Onuş ve Mehmet Akif Ersoy kaleme aldı. Hatice Cengiz “Cemal öldürüleceğini hiç düşünmüyordu ‘istenmeyen adam olsaydım emekli maaşımı keserlerdi’ dediği kitapta, enteresan bilgiler yer alıyor. Tanıtımında ara ara gözleri dolan Hatice Cengiz “Uluslararası toplumu cinayetle ilgili açık tutum almaya davet ediyorum” dedi. ABD’nin dosyaya dair tutumunda “yeni kongre dağılımı” nedeniyle umudunu koruduğunu söyleyen Cengiz şunları söyledi: Mart ayında ABD’ye gideceğim. Orada bir takım görüşmeler yapacağız. ABD’nin siyasi duruşunu göreceğiz. Trump’tan değil ama genel olarak yeni kongre üyelerinden umudum var. Evlilik işlemlerini tamamlamak için bulunduğumuz yerden ekip aracıyla ayrılıp en yakın karakola gidip orada ifade vermek durumunda kaldım. Böyle bir cinayette hiçbir olumlu şey hatırlamıyorum. Sadece amacımız yazılı bir belge bırakmak. Sizin için bir haber benim için ise trajedi. Çok fazla bir talebim yok. Olsa da Cemal’i bunlar geri getirmeyecek. Biliyorsun İslam inancında kabir önemli... Cemal’in hâlâ defnedildiği bir yer yok çünkü ceset ortada yok. Sevenlerinin oraya gidip dua edecek bir mezarı olsun istiyoruz. Cesedinin bulunması ve cinayetin mimarlarının cezasını çekmesi en büyük talebim. Arayışlar, soruşturma hâlâ devam ediyor, dosya kapanmadı. Ses kayıtlarını dinlemedim. Öyle bir talebim de olmadı. Genel olarak benim bilip sizin bilmediğiniz hiçbir şey yok.

LÜTFEN CEMAL UNUTULMASIN

Ben Kral Selman’ın vicdanlı olduğunu düşünüyorum. Bu konunun aydınlatılması noktasında bundan sonraki süreçte Türkiye’nin çalışmalarına destek olacağını düşünüyorum. Bu hadise uzun süre gündemde kalmasına rağmen uluslararası yaptırımlar noktasında çok ciddi adımlar maalesef atılamadı. Çıkar dengeleri devreye girdi, diğer ülkelerin hesapları çıkarları süreci hep birlikte göreceğiz. Olay sadece bir cinayet değil... Lütfen kimse Cemal’i unutmasın.

BM GÜCÜNÜ KULLANMALI

Birleşmiş Milletler Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporu değerlendiren Cengiz “Türkiye’ye gelen ekiple 1,5 saat gö-rüştüm. Açıklanan rapor olumlu. BM yaptırım gücünü kullanmalı” dedi.

"ERDOĞAN'A ÖZELLİKLE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özellikle teşekkür etmek istiyorum” diyen Cengiz şunları söyledi: Hem Cumhurbaşkanı olarak hem meseleye duygusal olarak yaklaşmasıyla elinden gelen her şeyi hem diplomatik hem siyasi olarak yaptı. Benimle görüştü benim için manevi anlamda çok önemli bir görüşmeydi. Bazı sorular sordu bana... Cemal’le nasıl tanıştığımla, konunun içeriğiyle ilgili ya da ben anlattım öyle söyleyeyim. Sonuna kadar üzerine gidileceğini ve gerekli şeylerin yapılacağını anlattı.

120 GÜNLÜK SÜRE RESMEN DOLDU

Dünya kamuoyunu uzunca süre meşgul eden gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi olayında yeni bir süreç için gözler Beyaz Saray’a çevrildi. ABD Başkanı Trump’a 10 Ekim’de mektup göndererek, Kaşıkçı cinayetinden doğrudan Suud Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın sorumlu olup olmadığının “Magnitsky Yasası” kapsamında 120 gün içinde açık şekilde ortaya konmasını talep eden Senato, Beyaz Saray’dan cevap bekliyor. Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Beyaz Saray’ın Senato’ya “sorumluluktan kaçan” bir cevap göndererek Selman’ı doğrudan işaret etmeyeceği yönündeki beklentinin ağır bastığı ifade edildi. Mektup, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Tennessee Senatörü Cumhuriyetçi Bob Corker, komitenin kıdemli üyesi New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez, komite üyesi Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ile komiteye bağlı Dışişleri Tahsisatları Alt Komitesi Başkanı Vermont Senatörü Demokrat Patrick Leahy tarafından hazırlanmıştı. Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul dışında tüm komite üyelerinin imzaladığı mektupta, “Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında Sayın Kaşıkçı’ya ilişkin herhangi bir ihlalde rolü olan yabancı kişilere yönelik yaptırım uygulama konusunda karar vermenizi talep ediyoruz” ifadesi kullanılmıştı. Magnitsky Yasası, Dış ilişkiler Komitesinden talep gelmesi durumunda ABD Başkanı’nın “ifade özgürlüğü hakkını kullanan bir kişiye yönelik yasa dışı infaz, işkence ve diğer ağır insan hakları ihlallerini” soruşturma şartı getiriyor.