Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişeri Bakanı Soylu, "ETÖ’ye yönelik büyük bir operasyon daha hazırlıyoruz. Akıllarını başlarından almazsak namerdiz. Onların yaptıkları hileleri şeytanlar yapmaz. Onları kazıyıp atmadıkça, bazıları acıyorlar, ben de acıyanlara acıyorum. Bir sapığın peşine takılıp gitmek, bütün bu anlayışı gördükten sonra hâlâ orada ısrar etmek bu suçun ortağı olmaktan başka bir şey değildir. Gereğini yerine getireceğiz, bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkeden” dedi.

Bakan Soylu'nun diğer açıklamaları şöyle;

"HDP, bal gibi zillet ve illet ittifakına dahildir, dolayısıyla PKK da dahildir."

"Şimdi 'Apo' içeride diye, güya milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda. Sizi yürüten adam değildir."

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