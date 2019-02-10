Alınan bilgiye  göre, Gölcük Yaylası'na yürüyüş  yapmak için  giden  dört arkadaş, yol kenarındaki karların üzerinde gördükleri kan izlerini takip edince ayaklarından bağlanmış 7 köpeğin ölüsünü buldu. Yürüyüş yapanlardan Cemil Türkan, AA muhabirine  yaptığı açıklamada,  Bozkır-Antalya kara  yolunda dört arkadaş  yürüyüş yaptıklarını söyledi.


Bölgeden   geçerken  tesadüfen kan izleri gördüklerini ifade eden  Türkan, "Yaklaştığımızda ayakları bağlanmış 7 köpek ölüsü gördük. Dehşete kapıldık. Büyük ihtimalle dün atılmış." dedi.