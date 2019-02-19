Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ertuğrul Bomba İmha Robotu, Türkiye’nin pek çok ilinde olduğu gibi İstanbul’da da kullanılıyor. El yapımı patlayıcıları zorlu şartlar altında emniyetli bir mesafeden etkisiz hâle getirebilen robot, 85 kilogram ağırlığında su geçirmeyen bir gövdeye sahip. Aralıksız dört saatin üzerinde çalışıyor ve otuz santimetreye kadar da su birikintisinden de geçiyor. İmha robotu, -20 ila 69 santigrat derece sıcaklık aralığında bile görev yapıyor. Hareket sistemine eklenen özel bir mekanizmayla her türlü arazi ve yüzeyde yüksek hareket kabiliyetiyle robot, kolunun yaklaşık iki metreye kadar uzamasıyla kullanılıyor. Uzmanlar, ‘Ertuğrul’u bilgisayardan kontrol edip hareketlerini takip ediyor. İSTANBUL