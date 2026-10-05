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61 ilde siber operasyon!547 şüpheli yakalandı, 155'i tutuklandı

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Siber suçlarla mücadele kapsamında 61 ilde düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı, 155’i tutuklandı. Şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden "ev/araba/arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. “Siber suçluların bağlantısını kopardık” diye vurgulayan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, “Sanal dünyada izlerini gizlemeye çalışanların gerçek dünyada hesabını soruyoruz” dedi.

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Siber Suçlarla Mücadele hız kesmeden sürerken, 61 ilde daha yeni operasyonlara imza atıldı. Operasyonların detaylarını paylaşan İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 547 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 155’inin tutuklanıp, 183’ü hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu.

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Şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, kamu/tüzel web sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirdikleri tespit edildi.

61 ilde siber operasyon!547 şüpheli yakalandı, 155'i tutuklandı
Başlık Resmi61 ilde siber operasyon!547 şüpheli yakalandı, 155'i tutuklandı

61 İL MERKEZLİ OPERASYONLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirildi.

61 ilde siber operasyon!547 şüpheli yakalandı, 155'i tutuklandı
Başlık Resmi61 ilde siber operasyon!547 şüpheli yakalandı, 155'i tutuklandı

EV,ARABA, SATIŞ BEDELİ...

"Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin aynı zamanda vatandaşları, "ev/araba/arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi" gibi temalarla dolandırdıkları belirlendi.

61 ilde siber operasyon!547 şüpheli yakalandı, 155'i tutuklandı
Başlık Resmi61 ilde siber operasyon!547 şüpheli yakalandı, 155'i tutuklandı
NoTespit Edilen Yasa Dışı Faaliyetler / Suç Unsurları
1Sosyal medya platformları üzerinden 'ev/araba/arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi' temalarıyla dolandırıcılık
2Müstehcen çocuk görüntüsü barındırma
3Yasa dışı bahis ve kumar oynatma
4Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yapma
5Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık etme
6Kamu ve tüzel kişilere ait web sitelerine yetkisiz erişim sağlama

Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz” mesajını veren Bakanlık mücadelenin hız kesmeyeceğini vurguladı.

61 ilde siber operasyon!547 şüpheli yakalandı, 155'i tutuklandı
Başlık Resmi61 ilde siber operasyon!547 şüpheli yakalandı, 155'i tutuklandı

“SİBER SUÇLULARIN BAĞLANTISINI KOPARDIK”

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, operasyonlarda yer alan ekiplere teşekkürlerini ileterek, şu ifadeleri kullandı:

61 ilde; nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile siber suçlara yönelik operasyonlarımızı başarıyla gerçekleştirdik. Ekranın arkasına saklanıp milletimizin alın terine, çocuklarımızın geleceğine ve dijital güvenliğimize göz dikenlerin peşini bırakmıyoruz.

“HESABINI SORDUK”

Sanal dünyada izlerini gizlemeye çalışanların gerçek dünyada hesabını sorduklarını vurgulayan Bakan Çiftçi “Siber suçluların kurduğu düzeni bozuyor, bağlantılarını tek tek kesiyoruz” dedi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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