61 kişi yaya geçidinde aynı hatayı yaptı! Kesilen cezanın miktarı 42 bin TL 

22 Ocak 2024 14:56 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 15:01

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün İlkadım ilçesi Cumhuriyet Dış Kavşak ile Atakum ilçesi Türkiş Dış Kavşak'ta bir saat süren yaya uygulaması düzenledi. Trafik ekiplerinin denetiminde yaya geçidini kullanırken ışıkları ihlal ederek kırmızı ışıkta geçen 50 yayaya 690 lira kişi başı olmak üzere toplam 34 bin 500 lira para cezası uygulandı. Ceza yazılan yayalar ise çeşitli bahaneler ile kendilerini savundular.

FATİH'TE DRON DESTEKLİ DENETİM

Fatih’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekiplerince, trafik kurallarına uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi için Vatan Caddesi üzerinde dron destekli denetim gerçekleştirildi. Bir alışveriş merkezi önündeki trafik ışıklarının bulunduğu yerde bekleyen dron ekibi ışık ihlali yapan yayaları havadan tespit ederek ışıklarda bulunan ekibe bildirdi. Kurallara uymayan yayalar denetim noktasında durdurularak ceza yazıldı. Toplamda 11 yayaya 7 bin 590 lira ceza yazıldı.